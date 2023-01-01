Биография

Российская актриса дубляжа и актриса игрового кино Галина Комарова относится к той части советского кино позднего периода, которую многие критики называют расцветом киноискусства. Родилась в Московской области недалеко от Серпухова, в небольшом рабочем поселке, 12 марта 1942 года. Окончила актерский факультет ВГИКа и всю жизнь посвятила себя игре в Театре-студии киноактера, который позднее стал именоваться Театром Никиты Михалкова. Сниматься в кино начала одновременно с работой в театре в эпизодической роли фильма «Нет и Да» 1966 года. Первую серьезную роль получила в 1968 году – роль Веры в «Первой девушке». Фильмы Галины Комаровой, как было замечено, являются яркими образцами советского послевоенного кино с их оптимизмом и душевностью. Актриса неизменно получала роли лирических героинь вплоть до конца 70-х годов. Роли Галины Комаровой более позднего периода уже начинают раскрывать более глубокие образы. Наиболее запомнившиеся, не только старшему поколению, фильмы – «Белый Бим Черное ухо» 1976 года, фильм для детей «Додумался, поздравляю!», «Про Красную шапочку» 1977 года, «Тактика бега на длинные дистанции» 1978 года. В последних лентах актриса уже играет характерные роли взрослых рассудительных женщин. Часто эти роли – образец уходящей эпохи коммунизма. Всего за свою жизнь в кино, до 2006 года, актриса сыграла 38 фильмах и дублировала 8 ролей. К ролям дубляжа можно отнести замечательную работу в фильме, который стал откровением для советских школьников-старшеклассников, – «Пришло время любить», Югославия, 1979 год. Ушла из жизни в 2010 году, похоронена в Москве.