Безотцовщина
Актёры и съёмочная группа фильма «Безотцовщина»

Режиссёры

Владимир Шамшурин

Режиссёр

Актёры

Елена Драпеко

АктрисаОльга Муромцева
Лев Прыгунов

АктёрРоман Ивановский
Надежда Федосова

АктрисаАнна Михеевна
Роман Трухманов

АктёрЛенька
Тамара Сёмина

АктрисаТамара
Леонид Куравлёв

АктёрКеша
Елена Максимова

АктрисаГлафира
Владимир Ферапонтов

АктёрВишняков
Павел Протасов

АктёрТолик
Виктор Шульгин

АктёрЛеонид Петрович
Инна Федорова

Актрисахозяйка дома
Валентина Ананьина

АктрисаЛюдмила
Анатолий Веденкин

Актёрводитель ЗИЛа
Вадим Захарченко

АктёрВиталий Сергеевич
Раиса Рязанова

АктрисаРязанова
Ольга Хорькова

Актрисамать Кеши
М. Петрова

АктрисаШура
Сергей Приселков

АктёрАлексей
Петр Кононыхин

Актёрбригадир на стройке
Галина Комарова

Актриса

Сценаристы

Эдгар Смирнов

Сценарист

Продюсеры

Виталий Богуславский

Продюсер

Монтажёры

Инесса Брожовская

Монтажёр

Операторы

Игорь Мельников

Оператор

Композиторы

Григорий Пономаренко

Композитор