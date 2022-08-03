Я подарю тебе любовь
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Я подарю тебе любовь

Я подарю тебе любовь (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.12013, Я подарю тебе любовь
Мелодрама90 мин12+

О фильме

Борис призван на срочную службу в «горячую точку». Дома его ждет невеста Лариса, но вскоре приходит письмо, в котором сообщается, что он пропал без вести. Друг Бориса Николай, который был тайно влюблен в Ларису, начинает настойчиво ухаживать за ней и наконец делает предложение. Девушка вынуждена его принять. Накануне ее свадьбы неожиданно возвращается Борис. Их чувства друг к другу не остыли, но узнав, что возлюбленная собирается замуж, молодой человек снова исчезает…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Я подарю тебе любовь»