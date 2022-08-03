Я подарю тебе любовь (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.12013, Я подарю тебе любовь
Мелодрама90 мин12+
О фильме
Борис призван на срочную службу в «горячую точку». Дома его ждет невеста Лариса, но вскоре приходит письмо, в котором сообщается, что он пропал без вести. Друг Бориса Николай, который был тайно влюблен в Ларису, начинает настойчиво ухаживать за ней и наконец делает предложение. Девушка вынуждена его принять. Накануне ее свадьбы неожиданно возвращается Борис. Их чувства друг к другу не остыли, но узнав, что возлюбленная собирается замуж, молодой человек снова исчезает…
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
- ИКРежиссёр
Игорь
Кечаев
- Актриса
Елена
Дудина
- Актёр
Александр
Пашков
- ТСАктриса
Тамара
Сёмина
- ОБАктриса
Олеся
Бойко
- ГКАктриса
Глафира
Козулина
- ИБАктёр
Иван
Бровин
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- ВВАктёр
Виктор
Выбриенко
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МЛАктриса
Мария
Лаврова
- ЕЖСценарист
Елена
Жукова
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- ОБХудожница
Ольга
Боровик
- БПХудожник
Богдан
Панов
- АЧХудожник
Александр
Чернокалов
- МБМонтажёр
Матвей
Бунаев
- ДКОператор
Дмитрий
Кабанов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев