Борис призван на срочную службу в «горячую точку». Дома его ждет невеста Лариса, но вскоре приходит письмо, в котором сообщается, что он пропал без вести. Друг Бориса Николай, который был тайно влюблен в Ларису, начинает настойчиво ухаживать за ней и наконец делает предложение. Девушка вынуждена его принять. Накануне ее свадьбы неожиданно возвращается Борис. Их чувства друг к другу не остыли, но узнав, что возлюбленная собирается замуж, молодой человек снова исчезает…

