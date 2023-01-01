Биография

Елена Дудина — актриса театра, телевидения и кино. Родилась в Комсомольске-на-Амуре 26 октября 1988 года. В детстве увлекалась плаванием, принимала участие в соревнованиях. После окончания школы прошла отбор в Школу-студию МХАТ, училась в мастерской знаменитого Аркадия Райкина. Получив диплом, получила приглашение в труппу Московского академического театра Владимира Маяковского. Играла в спектаклях «Рубеж», «Мертвые души», «Братья Карамазовы». Фильмография Елены Дудиной насчитывает более 30 работ. Ее можно встретить в таких картинах, как «Три истории любви», «Лондонград. Знай наших», «Берега твоей мечты», «Путь к себе», «Земский доктор», «Сделано в СССР».