Три истории любви
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Три истории любви

Три истории любви (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.42019, Три истории любви 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Судьбы трех совершенно разных женщин среднего возраста переплетаются причудливым образом. Ведущая популярного женского ток-шоу Вера Благая, звездная киноактриса Светлана Артемова и врач «Скорой помощи» из провинции Надежда Краснова - все они пытаются разобраться с личной жизнью и найти свою любовь.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Три истории любви»