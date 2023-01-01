Артём Карасёв

Биография

Артем Карасёв – молодой и подающий надежды российский актер – родился в 1984 году в северной столице. Актер постоянно оттачивает профессиональное мастерство и занимается самосовершенствованием. Любит путешествовать по родной стране. В детские и юношеские годы Артем даже и не думал о работе на сцене. Он хотел стать психологом. Совершенно случайно оказался на кастинге вместе с друзьями и заразился атмосферой, царящей на съемочной площадке. С первой же попытки Карасёв поступил в Академию театрального искусства на курс известного педагога А. Шведерского. В 2006 году получил диплом о высшем образовании. В студенческие годы Артем познакомился со своей будущей супругой Кариной Разумовской. Брак продлился недолго, причину разрыва Артем и Карина не афишируют. В 2008 году Карасёв начал выступать на сцене Александринского театра, где служит и по сегодняшний день. Сниматься в кино Артем начал еще во время учебы, но это были лишь небольшие эпизодические роли. В 2006 году актер получил одну из главных ролей в приключенческом сериале «След пираньи». После выхода картины на экраны Карасёва стали приглашать в популярные проекты. Фильм «Испанец» с участием Артема Карасёва получил широкое признание зрителей и высокую оценку кинокритиков. В копилке Карасёва – самые разнообразные роли, которые он воплощает в жизнь с завидной убедительностью.