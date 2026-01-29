Недостойные наследницы (сериал, 2025) смотреть онлайн

Недостойные наследницы
Недостойные наследницы
2025, Недостойные наследницы 1 сезон
Мелодрама
Мелодрама16+
В центре сюжета – династическая семья врачей, объединяющая четыре поколения женщин. Жизнь главной героини Анны Захаревич рушится в одно мгновенье, когда пригласивший ее на свидание сосед Антон попадает под колеса автомобиля. Свидетелей нет. Анна, пытаясь оказать Антону первую медицинскую помощь, ломает ему ребро. Антон умирает. Это становится первым звеном в цепочке драматических событий, которые рушат жизнь не только Анны, но и всей семьи.

Россия
Мелодрама

