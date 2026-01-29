Недостойные наследницы (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

В центре сюжета – династическая семья врачей, объединяющая четыре поколения женщин. Жизнь главной героини Анны Захаревич рушится в одно мгновенье, когда пригласивший ее на свидание сосед Антон попадает под колеса автомобиля. Свидетелей нет. Анна, пытаясь оказать Антону первую медицинскую помощь, ломает ему ребро. Антон умирает. Это становится первым звеном в цепочке драматических событий, которые рушат жизнь не только Анны, но и всей семьи.

