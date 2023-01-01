Сокровище (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Пытаясь вернуть работу, девушка принимает помощь профессионального жиголо. Романтическая комедия с динамичным сюжетом.
Карьеристка Нина совершает покупку своей мечты и становится счастливой обладательницей собственного жилья. Однако при оформлении документов выясняется, что в квартире зарегистриров�ан внук предыдущей владелицы — привлекательный парень Илья, который привык жить за счет женщин. Между тем на работе Нину ожидает неприятный сюрприз: новый начальник решает ее уволить. В отчаянии девушка соглашается терпеть присутствие Ильи в квартире еще месяц в обмен на помощь в обольщении босса. Уроки альфонса оказываются довольно эффективными, но постепенно молодой человек начинает осознавать, что Нина ему симпатична.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- АСРежиссёр
Александр
Созонов
- ИЛАктриса
Ирис
Лебедева
- ДКАктёр
Давид
Колчин
- АКАктёр
Артём
Карасёв
- МВАктриса
Марина
Вайнбранд
- ДААктёр
Дмитрий
Артаев
- ЕААктриса
Ева
Авеева
- ФГАктёр
Фаррух
Гафуров
- ПНАктёр
Петр
Нечипоренко
- АБАктриса
Анастасия
Брацюн
- АСАктриса
Анастасия
Сафина
- МТСценарист
Мария
Тиллес
- ВШСценарист
Виктория
Шахназарова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ИППродюсер
Ирина
Путятина