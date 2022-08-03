Сокровище. Серия 1
Wink
Сериалы
Сокровище
1-й сезон
1-я серия
8.92021, Сокровище. Серия 1
Мелодрама, Комедия18+

Сокровище (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Московская карьеристка Нина оформляет ипотеку и даже почти не переживает о про-писанном в новой квартире Илье, внуке предыдущей хозяйки. Когда она попадает под сокращение на работе, тот как профессиональный жиголо предлагает ей помочь охму-рить начальника — если Нина разрешит Илье какое-то время пожить в квартире. Един-ственная проблема — в своего начальника она действительно влюблена.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Сокровище»