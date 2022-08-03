Сокровище (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Московская карьеристка Нина оформляет ипотеку и даже почти не переживает о про-писанном в новой квартире Илье, внуке предыдущей хозяйки. Когда она попадает под сокращение на работе, тот как профессиональный жиголо предлагает ей помочь охму-рить начальника — если Нина разрешит Илье какое-то время пожить в квартире. Един-ственная проблема — в своего начальника она действительно влюблена.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Александр
Созонов
- ИЛАктриса
Ирис
Лебедева
- ДКАктёр
Давид
Колчин
- АКАктёр
Артём
Карасёв
- МВАктриса
Марина
Вайнбранд
- ДААктёр
Дмитрий
Артаев
- ЕААктриса
Ева
Авеева
- ФГАктёр
Фаррух
Гафуров
- ПНАктёр
Петр
Нечипоренко
- АБАктриса
Анастасия
Брацюн
- АСАктриса
Анастасия
Сафина
- МТСценарист
Мария
Тиллес
- ВШСценарист
Виктория
Шахназарова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ИППродюсер
Ирина
Путятина