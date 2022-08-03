Сокровище (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Московская карьеристка Нина оформляет ипотеку и даже почти не переживает о про-писанном в новой квартире Илье, внуке предыдущей хозяйки. Когда она попадает под сокращение на работе, тот как профессиональный жиголо предлагает ей помочь охму-рить начальника — если Нина разрешит Илье какое-то время пожить в квартире. Един-ственная проблема — в своего начальника она действительно влюблена.

