Три истории любви (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Судьбы трех совершенно разных женщин среднего возраста переплетаются причудливым образом. Ведущая популярного женского ток-шоу Вера Благая, звездная киноактриса Светлана Артемова и врач «Скорой помощи» из провинции Надежда Краснова - все они пытаются разобраться с личной жизнью и найти свою любовь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

