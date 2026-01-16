Время, вперед! (фильм, 1965) смотреть онлайн
8.31965, Время, вперед!
Драма, Исторический153 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Фильм воссоздает ритм жизни одной из ударных строек первых пятилеток, погружая зрителя в атмосферу трудового энтузиазма молодых романтиков-первопроходцев 30-х, зачинателей советской индустрии.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
Время153 мин / 02:33
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- СМРежиссёр
Софья
Милькина
- МШРежиссёр
Михаил
Швейцер
- Актёр
Сергей
Юрский
- ИГАктриса
Инна
Гулая
- ТСАктриса
Тамара
Сёмина
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актёр
Владимир
Кашпур
- СХАктёр
Станислав
Хитров
- Актёр
Ефим
Копелян
- БОАктёр
Бруно
Оя
- ТЛАктриса
Татьяна
Лаврова
- АЯАктёр
Александр
Январев
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- Актёр
Виктор
Сергачев
- Актриса
Лариса
Кадочникова
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актёр
Игорь
Ясулович
- ВЗАктёр
Вадим
Зобин
- ГКАктёр
Герман
Колушкин
- АЛАктёр
Александр
Липов
- ВМАктёр
Виктор
Маркин
- РМАктёр
Раднэр
Муратов
- КРАктриса
Клара
Румянова
- НСАктриса
Надежда
Самсонова
- АСАктёр
Александр
Сурин
- БЮАктёр
Борис
Юрченко
- ТИАктриса
Татьяна
Иваненко
- НСАктёр
Николай
Сергеев
- Актёр
Лев
Дуров
- ССАктриса
Светлана
Старикова
- АПАктёр
Александр
Петров
- НФАктёр
Николай
Федорцов
- БТАктёр
Борис
Тихонов
- ИКАктёр
Игорь
Крюков
- ССАктёр
Станислав
Симонов
- ВКАктёр
Вячеслав
Киселёв
- ВСАктёр
Виктор
Семенов
- ИФАктриса
Инна
Федорова
- НБАктёр
Николай
Бауман
- ВКАктёр
Виктор
Кольцов
- БГАктёр
Борис
Гитин
- АКАктриса
Акилина
Колесова
- АПАктёр
Александр
Петров
- ВУАктёр
Владимир
Удалов
- ЭТАктёр
Эль
Трактовенко
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- ВКАктёр
Виталий
Киселёв
- БЛАктёр
Бруно
Ляуш
- ВЩАктёр
Вячеслав
Щепетильников
- СБАктёр
Семён
Бардин
- ВКАктёр
Виталий
Каневский
- ВКСценарист
Валентин
Катаев
- МШСценарист
Михаил
Швейцер
- АЯПродюсер
Александр
Яблочкин
- ЗВМонтажёр
Зинаида
Веревкина
- НАОператор
Наум
Ардашников
- ЮГОператор
Юрий
Гантман
- ГСКомпозитор
Георгий
Свиридов