Время, вперед!
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Время, вперед!

Время, вперед! (фильм, 1965) смотреть онлайн

8.31965, Время, вперед!
Драма, Исторический153 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Фильм воссоздает ритм жизни одной из ударных строек первых пятилеток, погружая зрителя в атмосферу трудового энтузиазма молодых романтиков-первопроходцев 30-х, зачинателей советской индустрии.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Время
153 мин / 02:33

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Время, вперед!»