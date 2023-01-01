Виталий Киселёв

Биография

Виталий Павлович Киселев – советский актер. День рождения: 29 ноября 1938 г. Окончив 9 классов, будущий актер Виталий Киселев поступил в Емновский техникум. Его он окончил в 1957 г. и устроился на работу электромонтером, но почти сразу был призван в армию, демобилизовавшись в 1960 г. Решив избрать кино своей будущей профессией, поступил во ВГИК и успешно его окончил в 1965 г. На протяжении 26 лет входил в труппу Театра-студии киноактера. Впервые снялся в кино в 1965 г. в драме «Время, вперед!» Михаила Швейцера, где его заметил Петр Тодоровский и пригласил на роль солдата в свою военную мелодраму «Верность». На протяжении 25 лет снимался преимущественно в эпизодических ролях. Известны фильмы Виталия Киселева: мелодрама Самсона Самсонова «Каждый вечер в одиннадцать» (1969 г.), военная драма Юрия Озерова «Освобождение: Последний штурм» (1971 г.), триллер Виллена Азарова «Бой после победы» (1972 г.). В мелодраме Евгения Матвеева «Любовь земная» (1975 г.), снятой на площадке «Мосфильма», у Виталия Киселева роль колхозника, а в исторической драме Василия Ордынского «Хождение по мукам» (1977 г.) – экранизации романа А. Толстого – он снялся только в эпизоде. В преддверии 90-х гг. актер эмигрировал в США. О его дальнейшей судьбе и личной жизни к настоящему моменту ничего не известно.