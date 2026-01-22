Схватка в пурге (фильм, 1977) смотреть онлайн
8.91977, Схватка в пурге
Боевик, Драма83 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Действие фильма разворачивается на одной из северных строек. Двое вооруженных бандитов захватывают рейсовый автобус. Среди заложников оказывается директор стройки - мужественный и смелый человек. Ему-то и удается организовать отпор бандитам и спасти людей.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АГРежиссёр
Александр
Гордон
- ЛМАктёр
Леонид
Марков
- Актёр
Валентин
Гафт
- КЗАктёр
Константин
Захаров
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- НПАктриса
Нина
Попова
- ГКАктёр
Геннадий
Корольков
- СЯАктёр
Сергей
Яковлев
- Актёр
Олег
Анофриев
- ВПАктёр
Владлен
Паулус
- ЕСАктриса
Евгения
Сабельникова
- ББАктёр
Борис
Бачурин
- Актёр
Александр
Пятков
- ГМАктёр
Григорий
Маликов
- ВКАктёр
Виталий
Киселёв
- ВВАктёр
Вадим
Вильский
- АГАктёр
Анатолий
Голик
- СКАктриса
Светлана
Коновалова
- ВКАктёр
Владимир
Козелков
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- ГМАктёр
Григорий
Михайлов
- ДНАктёр
Даниил
Нетребин
- ГСАктриса
Галина
Самохина
- ВФАктёр
Виктор
Филиппов
- СЮАктёр
Сергей
Юртайкин
- ЕЗАктёр
Евгений
Зосимов
- СМАктёр
Станислав
Михин
- ВМАктёр
Владимир
Мышкин
- НПАктёр
Николай
Погодин
- ВВАктёр
Валериан
Виноградов
- ВКСценарист
Владимир
Кузнецов
- НСКомпозитор
Николай
Сидельников