Схватка в пурге
Wink
Фильмы
Схватка в пурге

Схватка в пурге (фильм, 1977) смотреть онлайн

8.91977, Схватка в пурге
Боевик, Драма83 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Действие фильма разворачивается на одной из северных строек. Двое вооруженных бандитов захватывают рейсовый автобус. Среди заложников оказывается директор стройки - мужественный и смелый человек. Ему-то и удается организовать отпор бандитам и спасти людей.

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Схватка в пурге»