Биография

Виталий Каневский — советский и российский режиссер, продюсер‚ сценарист и актер. Является обладателем двух престижных наград. В 1990 году ему вручили премию «Золотая камера», а в 1992-м он стал обладателем «Приза жюри» — третьей по значимости премии Каннского кинофестиваля. Родился в городе Сучане Приморской области 4 сентября 1935 года. Путь к карьере мэтр отечественного кинематографа начал в 1960 году, когда поступил во ВГИК на режиссерский факультет, в мастерскую знаменитого кинорежиссера М. Ромма. Образование завершил в 1977 году. Творческая биография Виталия Каневского началась с фильма «По секрету всему свету»‚ выпущенному на киностудии «Беларусьфильм». В работе он проявил себя как талантливый режиссер. Кроме режиссуры, Каневский продюсировал, пробовал силы в качестве директора фильма. Он написал сценарии к фильмам «Замри — умри — воскресни!» и «Самостоятельная жизнь». Кинематографист снялся в нескольких фильмах. В «Мы, дети ХХ века» и «Le cercle de minuit» он играет самого себя.