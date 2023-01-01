День счастья (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

Случайная встреча переворачивает жизнь врача и учительницы. Советская драма «День счастья» — фильм о любовном треугольнике выдающегося режиссера Иосифа Хейфица с Алексеем Баталовым в главной роли.



Александр Березкин служит врачом скорой помощи. В один из самых обычных дней в автобусе его взгляд привлекает молодая женщина. Он сходит с ней на одной остановке и заводит шутливый разговор. Представившись туристом из Качиры, он просит девушку провести небольшую экскурсию по Ленинграду. Александр узнает, что незнакомку тоже зовут Шурой, что она домохозяйка, хотя раньше работала в школе, и что у нее есть муж. Однако поразившее Березкина чувство не позволяет ему отказаться от Александры, и он ищет с ней встречи.



Что предпримет муж? Как любовный треугольник изменит жизни всех троих? Расскажет «День счастья», фильм 1963 года, смотреть онлайн который можно в онлайн-кинотеатре Wink.



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