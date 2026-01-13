Полковник Зорин, знакомый зрителям по фильму «Возвращение «Святого Луки», расследует очередное преступление. Неизвестными совершено дерзкое ограбление. На этот раз из ценнейшей коллекции похищен уникальный бриллиант «Черный принц». Этот камень стоит баснословную сумму денег...

