Черный принц
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Черный принц

Черный принц (фильм, 1973) смотреть онлайн

9.61973, Черный принц
Детектив90 мин18+
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О фильме

Полковник Зорин, знакомый зрителям по фильму «Возвращение «Святого Луки», расследует очередное преступление. Неизвестными совершено дерзкое ограбление. На этот раз из ценнейшей коллекции похищен уникальный бриллиант «Черный принц». Этот камень стоит баснословную сумму денег...

Страна
СССР
Жанр
Детектив
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черный принц»