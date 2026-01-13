Черный принц (фильм, 1973) смотреть онлайн
9.61973, Черный принц
Детектив90 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Полковник Зорин, знакомый зрителям по фильму «Возвращение «Святого Луки», расследует очередное преступление. Неизвестными совершено дерзкое ограбление. На этот раз из ценнейшей коллекции похищен уникальный бриллиант «Черный принц». Этот камень стоит баснословную сумму денег...
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АБРежиссёр
Анатолий
Бобровский
- ВСАктёр
Всеволод
Санаев
- НГАктёр
Николай
Гриценко
- ТСАктриса
Тамара
Сёмина
- РКАктриса
Раиса
Куркина
- Актёр
Владимир
Носик
- Актёр
Александр
Калягин
- ППАктёр
Павел
Панков
- ГКАктёр
Геннадий
Корольков
- ИКАктёр
Игорь
Кашинцев
- ДМАктёр
Дмитрий
Масанов
- ФЯАктёр
Феликс
Яворский
- ОНАктриса
Ольга
Науменко
- ЛСАктриса
Людмила
Стоянова
- ЮСАктёр
Юрий
Соковнин
- ЕЛАктёр
Евгений
Лисконог
- ВТАктёр
Валентин
Ткаченко
- ГДАктёр
Герберт
Дмитриев
- АЗАктёр
Алексей
Зайцев
- ВМАктёр
Виктор
Маркин
- НСАктёр
Николай
Сморчков
- ЕВАктриса
Елена
Вольская
- ЮМАктёр
Юрий
Мартынов
- ВБАктёр
Валентин
Брылеев
- ВПАктёр
Владимир
Протасенко
- БРАктёр
Борис
Руднев
- ЮКАктёр
Юрий
Киреев
- МСАктриса
Мария
Синельникова
- ВТАктриса
Валентина
Толкунова
- ИКАктриса
Инна
Кара-Моско
- ВКСценарист
Владимир
Кузнецов
- ГКОператор
Георгий
Куприянов
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц