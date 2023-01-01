Владимир Протасенко

Биография

Владимир Федорович Протасенко – советский актер родом из деревни Малофоменково Руднянского района Сталинградской области. День рождения: 25 августа 1938 г. Ушел из жизни 14 августа 2015 г. Образование актера Владимира Протасенко – классическое. Он окончил ВГИК, после чего был многие годы актером труппы Московского Государственного театра киноактера. Впервые в кино снялся в 1964 г. в приключенческом фильме «След в океане» Олега Николаевского. За без малого 50 лет кинематографической деятельности всего было сыграно 49 ролей, большая часть из которых – эпизодические. Между тем фильмография артиста охватывает настоящие шедевры советского кинематографа. Он был дважды женат, от первого брака Людмилой Солдадзе родилась дочь – Анастасия, ставшая популярной певицей, а от второго с Юлией Цоглин – сын Глеб, ныне ведущий «Пятого канала» на телевидении. Знаменитые роли Владимира Протасенко – «комбриг» в экранизации по роману М. Булгакова «Бег» (1970 г.) Александра Алова, «Мишка» в комедии «Джентльмены удачи» (1971 г.), «Валера» – в комедии «Мимино» (1977 г.) Георгия Данелия. Последний фильм Владимира Протасенко – драма «Чистый понедельник» (1999 г.) Марины Мигуновой.