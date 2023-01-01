Взорванный ад
Wink
Фильмы
Взорванный ад

Взорванный ад (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

8.41967, Взорванный ад
Боевики, Советские91 мин12+

Сюжет

Вторая мировая война. В ройтенфельскую школу немецкой разведки из концлагеря отправляют бывших советских разведчиков. Их завербовали для создания диверсионных отрядов, которые будут заброшены в СССР. Николай Вережников не является профессиональным разведчиком, и лишь личные качества помогут ему навязать противнику собственные правила игры.

Взорванный ад смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Боевики

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb