Взорванный ад (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вторая мировая война. В ройтенфельскую школу немецкой разведки из концлагеря отправляют бывших советских разведчиков. Их завербовали для создания диверсионных отрядов, которые будут заброшены в СССР. Николай Вережников не является профессиональным разведчиком, и лишь личные качества помо�гут ему навязать противнику собственные правила игры.



Взорванный ад смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.