Романс о влюбленных (фильм, 1974) смотреть онлайн

Сергей и Таня сильно любят друг друга. Сергей уходит по призыву в армию, в морскую пехоту, и Таня ждет его возвращения. Подразделение Сергея бросают на помощь терпящим бедствие местным жителям. Во время операции его бронетранспортёр уносит в море. Родным приходит извещение о его гибели. Любящий Таню друг детства, хоккеист, помогает ей справиться с несчастьем, и она выходит за него замуж. Но оказалось, что Сергей не погиб.

