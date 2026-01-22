Романс о влюбленных (фильм, 1974) смотреть онлайн
1974, Романс о влюбленных
Мюзикл, Драма112 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Сергей и Таня сильно любят друг друга. Сергей уходит по призыву в армию, в морскую пехоту, и Таня ждет его возвращения. Подразделение Сергея бросают на помощь терпящим бедствие местным жителям. Во время операции его бронетранспортёр уносит в море. Родным приходит извещение о его гибели. Любящий Таню друг детства, хоккеист, помогает ей справиться с несчастьем, и она выходит за него замуж. Но оказалось, что Сергей не погиб.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Кончаловский
- ЕКАктёр
Евгений
Киндинов
- ЕКАктриса
Елена
Коренева
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- Актриса
Ирина
Купченко
- ЕСАктриса
Елизавета
Солодова
- ИСАктриса
Ия
Саввина
- Актёр
Владимир
Конкин
- Актёр
Александр
Збруев
- РГАктёр
Роман
Громадский
- Актёр
Николай
Гринько
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- АСАктёр
Александр
Самойлов
- НГАктёр
Николай
Глазков
- ВПАктёр
Владимир
Протасенко
- ЛВАктриса
Лариса
Вадько
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- АЗАктёр
Алексей
Задачин
- ЕГАктёр
Евгений
Гуров
- ВЛАктёр
Валерий
Лысенков
- НВАктёр
Николай
Ващилин
- ЕГСценарист
Евгений
Григорьев
- АДПродюсер
Александра
Демидова
- ВКМонтажёр
Валентина
Кулагина
- ЛПОператор
Леван
Пааташвили
- АГКомпозитор
Александр
Градский