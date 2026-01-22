Романс о влюбленных
Wink
Фильмы
Романс о влюбленных

Романс о влюбленных (фильм, 1974) смотреть онлайн

1974, Романс о влюбленных
Мюзикл, Драма112 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Сергей и Таня сильно любят друг друга. Сергей уходит по призыву в армию, в морскую пехоту, и Таня ждет его возвращения. Подразделение Сергея бросают на помощь терпящим бедствие местным жителям. Во время операции его бронетранспортёр уносит в море. Родным приходит извещение о его гибели. Любящий Таню друг детства, хоккеист, помогает ей справиться с несчастьем, и она выходит за него замуж. Но оказалось, что Сергей не погиб.

Страна
СССР
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Романс о влюбленных»