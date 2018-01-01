Wink
Фильмы
Черный принц
Актёры и съёмочная группа фильма «Черный принц»

Актёры и съёмочная группа фильма «Черный принц»

Режиссёры

Анатолий Бобровский

Анатолий Бобровский

Режиссёр

Актёры

Всеволод Санаев

Всеволод Санаев

Актёр
Николай Гриценко

Николай Гриценко

Актёр
Тамара Сёмина

Тамара Сёмина

АктрисаНаталья Ямцова
Раиса Куркина

Раиса Куркина

Актриса
Владимир Носик

Владимир Носик

Актёр
Александр Калягин

Александр Калягин

Актёр
Павел Панков

Павел Панков

Актёр
Геннадий Корольков

Геннадий Корольков

Актёр
Игорь Кашинцев

Игорь Кашинцев

Актёр
Дмитрий Масанов

Дмитрий Масанов

Актёр
Феликс Яворский

Феликс Яворский

Актёрследователь
Ольга Науменко

Ольга Науменко

Актриса
Людмила Стоянова

Людмила Стоянова

Актрисамедицинский эксперт Наденька
Юрий Соковнин

Юрий Соковнин

Актёрподельник Бийчука
Евгений Лисконог

Евгений Лисконог

Актёр
Валентин Ткаченко

Валентин Ткаченко

Актёроперативник
Герберт Дмитриев

Герберт Дмитриев

АктёрАлексей Савельевич Снегирев
Алексей Зайцев

Алексей Зайцев

АктёрВодовозов
Виктор Маркин

Виктор Маркин

АктёрСамохин
Николай Сморчков

Николай Сморчков

Актёрэксперт-фотограф
Елена Вольская

Елена Вольская

Актрисаархивариус
Юрий Мартынов

Юрий Мартынов

Актёроперативник
Валентин Брылеев

Валентин Брылеев

Актёркапитан милиции
Владимир Протасенко

Владимир Протасенко

Актёрсотрудник милиции
Борис Руднев

Борис Руднев

Актёрмилиционер
Юрий Киреев

Юрий Киреев

Актёрстарший лейтенант
Мария Синельникова

Мария Синельникова

Актрисамать Бийчука
Валентина Толкунова

Валентина Толкунова

Актрисапевица в ресторане
Инна Кара-Моско

Инна Кара-Моско

АктрисаЛюда

Сценаристы

Владимир Кузнецов

Владимир Кузнецов

Сценарист

Операторы

Георгий Куприянов

Георгий Куприянов

Оператор

Композиторы

Исаак Шварц

Исаак Шварц

Композитор