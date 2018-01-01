Актёры и съёмочная группа фильма «Черный принц»

WinkФильмыЧерный принцАктёры и съёмочная группа фильма «Черный принц»
Режиссёры
Актёры
Актёр
Всеволод Санаев
Актёр
Николай Гриценко
АктрисаНаталья Ямцова
Тамара Сёмина
Актриса
Раиса Куркина
Актёр
Владимир Носик
Актёр
Александр Калягин
Актёр
Павел Панков
Актёр
Геннадий Корольков
Актёр
Игорь Кашинцев
Актёр
Дмитрий Масанов
Актёрследователь
Феликс Яворский
Актриса
Ольга Науменко
Актрисамедицинский эксперт Наденька
Людмила Стоянова
Актёрподельник Бийчука
Юрий Соковнин
Актёр
Евгений Лисконог
Актёроперативник
Валентин Ткаченко
АктёрАлексей Савельевич Снегирев
Герберт Дмитриев
АктёрВодовозов
Алексей Зайцев
АктёрСамохин
Виктор Маркин
Актёрэксперт-фотограф
Николай Сморчков
Актрисаархивариус
Елена Вольская
Актёроперативник
Юрий Мартынов
Актёркапитан милиции
Валентин Брылеев
Актёрсотрудник милиции
Владимир Протасенко
Актёрмилиционер
Борис Руднев
Актёрстарший лейтенант
Юрий Киреев
Актрисамать Бийчука
Мария Синельникова
Актрисапевица в ресторане
Валентина Толкунова
АктрисаЛюда