Тайна записной книжки
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Тайна записной книжки

Тайна записной книжки (фильм, 1981) смотреть онлайн

8.71981, Тайна записной книжки
Криминал77 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Майор в отставке Алексей Самарцев узнаёт, что его брат арестован за хищения в особо крупных размерах. Самарцев уверен в том, что его брат честный человек, и отправляется в Москву добиваться правды.

Страна
СССР
Жанр
Криминал
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна записной книжки»