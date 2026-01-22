Отставной козы барабанщик
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Отставной козы барабанщик

Отставной козы барабанщик (фильм, 1981) смотреть онлайн

9.01981, Отставной козы барабанщик
Драма, Комедия70 мин18+
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О фильме

Уж пятый десяток пошел герою картины, а он все еще продолжает искать свое место в жизни и этой самой жизни смысл. Перепробовав с десяток профессий, работает сантехником - и считает, что тоже временно. Жена в сердцах называет его «отставной козы барабанщиком».

Глубоко страдающий, он оставляет семью и едет в деревню к матери, нарядившись при этом в одолженную у соседа форму капитана дальнего плавания. Эта поездка на многое раскроет ему глаза...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb