Отставной козы барабанщик (фильм, 1981) смотреть онлайн
9.01981, Отставной козы барабанщик
Драма, Комедия70 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Уж пятый десяток пошел герою картины, а он все еще продолжает искать свое место в жизни и этой самой жизни смысл. Перепробовав с десяток профессий, работает сантехником - и считает, что тоже временно. Жена в сердцах называет его «отставной козы барабанщиком».
Глубоко страдающий, он оставляет семью и едет в деревню к матери, нарядившись при этом в одолженную у соседа форму капитана дальнего плавания. Эта поездка на многое раскроет ему глаза...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb