Вас ожидает гражданка Никанорова (фильм, 1978) смотреть онлайн

Катя Никанорова покидает свою деревню и едет к тому единственному, который когда-то поклялся ей в вечной любви. Но найти его молодой женщине не удаётся. Зато она знакомится с его женой и детьми. Усмирив свою гордость, Катерина всё-таки возвращается в родную деревню и узнаёт, что в её доме поселился новый колхозный ветеринар Павел Иванович Дёжкин. Выселить нового жильца не удаётся, приходится Катерине жить с этим Дёжкиным в одной хате...

