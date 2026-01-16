Вас ожидает гражданка Никанорова
Wink
Фильмы
Вас ожидает гражданка Никанорова

Вас ожидает гражданка Никанорова (фильм, 1978) смотреть онлайн

9.61978, Вас ожидает гражданка Никанорова
Драма, Мелодрама81 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Катя Никанорова покидает свою деревню и едет к тому единственному, который когда-то поклялся ей в вечной любви. Но найти его молодой женщине не удаётся. Зато она знакомится с его женой и детьми. Усмирив свою гордость, Катерина всё-таки возвращается в родную деревню и узнаёт, что в её доме поселился новый колхозный ветеринар Павел Иванович Дёжкин. Выселить нового жильца не удаётся, приходится Катерине жить с этим Дёжкиным в одной хате...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вас ожидает гражданка Никанорова»