Вас ожидает гражданка Никанорова (фильм, 1978) смотреть онлайн
9.61978, Вас ожидает гражданка Никанорова
Драма, Мелодрама81 мин12+
О фильме
Катя Никанорова покидает свою деревню и едет к тому единственному, который когда-то поклялся ей в вечной любви. Но найти его молодой женщине не удаётся. Зато она знакомится с его женой и детьми. Усмирив свою гордость, Катерина всё-таки возвращается в родную деревню и узнаёт, что в её доме поселился новый колхозный ветеринар Павел Иванович Дёжкин. Выселить нового жильца не удаётся, приходится Катерине жить с этим Дёжкиным в одной хате...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЛМРежиссёр
Леонид
Марягин
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актёр
Борислав
Брондуков
- ЕКАктёр
Евгений
Киндинов
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- ГФАктёр
Геннадий
Фролов
- Актёр
Лев
Борисов
- НГАктриса
Наталья
Гущина
- ВНАктриса
Вера
Новикова
- Актриса
Валентина
Березуцкая
- Актриса
Людмила
Полякова
- РААктёр
Радий
Афанасьев
- ВААктёр
Владимир
Акимов
- ВФАктёр
Василий
Фушич
- ВГАктёр
Валерий
Головатюк
- ЮКАктёр
Ю.
Кондрашов
- АЛАктёр
Александр
Лукьянов
- ЕЛАктриса
Евгения
Лыжина
- ВПАктёр
Владимир
Приходько
- ЮРАктёр
Ю.
Рогунов
- ОСАктёр
Олег
Савосин
- ЕЩАктриса
Е.
Щелчкова
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- МВАктёр
Михаил
Власов
- НВАктриса
Н.
Волосова
- МВАктёр
Михаил
Васьков
- АХАктриса
Александра
Харитонова
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- Сценарист
Виктор
Мережко
- АОПродюсер
Анатолий
Олонцев
- ЮАОператор
Юрий
Авдеев
- ЯФКомпозитор
Ян
Френкель