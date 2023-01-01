Биография

Василий Васильевич Фушич – украинский актер. Родился в городе Иршава 12 августа 1929 г. Будущий актер Василий Фушич родился в многодетной семье в Закарпатье. Еще в школе он мечтал стать актером и для этого отправился в Москву поступать во ВГИК. В 1955 г. он получил диплом, отучившись под руководством О. Пыжовой и Б. Бибикова. С этого момента путь актера лежал в киностудию имени Довженко в Киеве, но буквально за год он смог вернуться обратно в Москву. Два года после этого он выступал на сцене Театра-студии киноактера. В 1957 г. артист возвращается на киностудию Довженко, где работает вплоть до ее реорганизации. В портфолио актера свыше 80 ролей в кино, причем охват жанров весьма широк: детективы, мелодрамы, комедии и не только. Первая роль Василия Фушича – «пассажир» в драме «Мать» (1955 г.) Марка Донского, номинировавшаяся на приз Каннского кинофестиваля. В военной комедии Анатолия Граника «Максим Перепелица» (1955 г.) он сыграл одну из главных ролей – «Степана Леваду». В другой популярной военной комедии «Два товарища» (1968 г.) он играет отрицательного персонажа – «махновца Савчука». Известный фильм Василия Фушича последних лет – историческая драма «Богдан-Зиновий Хмельницкий» Николая Мащенко.