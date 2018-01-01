Максим Перепелица (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Максим Перепелица
Максим Перепелица

Максим Перепелица (фильм, 1956)

9.71956, Максим Перепелица
Комедия, Военный105 мин12+

О фильме

Комедия режиссера Анатолия Граника о взрослении простого сельского парня. В главной роли — Леонид Быков. Смотрите фильм «Максим Перепелица» в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.

Максим Перепелица — весельчак и выдумщик, первый парень на деревне. Он постоянно что-то выдумывает и мастерски отлынивает от работы. Когда Максим уходит на службу в армию, он и там пытается хитрить. Однако в армии его проделки приводят к непредвиденным последствиям. Максим постепенно осознает, что жизнь солдата требует больше ответственности и выдержки.

Изменят ли Максима трудности армейской жизни? И как встретит его Маруся — девушка, которая дожидается героя в родном селе?



Страна
СССР
Жанр
Военный, Комедия
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb