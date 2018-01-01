Максим Перепелица (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Комедия режиссера Анатолия Граника о взрослении простого сельского парня. В главной роли — Леонид Быков. Смотрите фильм «Максим Перепелица» в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.
Максим Перепелица — весельчак и выдумщик, первый парень на деревне. Он постоянно что-то выдумывает и мастерски отлынивает от работы. Когда Максим уходит на службу в армию, он и там пытается хитрить. Однако в армии его проделки приводят к непредвиденным последствиям. Максим постепенно осознает, что жизнь солдата требует больше ответственности и выдержки.
Изменят ли Максима трудности армейской жизни? И как встретит его Маруся — девушка, которая дожидается героя в родном селе?
Рейтинг
- АГРежиссёр
Анатолий
Граник
- ЛБАктёр
Леонид
Быков
- АБАктёр
Александр
Борисов
- Актёр
Константин
Сорокин
- ГОАктёр
Георгий
Осипенко
- ЛСАктриса
Людмила
Сосюра
- ТЛАктриса
Таисия
Литвиненко
- НТАктриса
Нина
Тамарова
- Актёр
Георгий
Вицин
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- ВФАктёр
Василий
Фушич
- ИССценарист
Иван
Стаднюк
- ПСПродюсер
Петр
Свиридов
- ВРХудожница
Виля
Рахматуллина
- ВСКомпозитор
Василий
Соловьев-Седой