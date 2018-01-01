Максим Перепелица (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Комедия режиссера Анатолия Граника о взрослении простого сельского парня. В главной роли — Леонид Быков. Смотрите фильм «Максим Перепелица» в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.



Максим Перепелица — весельчак и выдумщик, первый парень на деревне. Он постоянно что-то выдумывает и мастерски отлынивает от работы. Когда Максим уходит на службу в армию, он и там пытается хитрить. Однако в армии его проделки приводят к непредвиденным последствиям. Максим постепенно осознает, что жизнь солдата требует больше ответственности и выдержки.



Изменят ли Максима трудности армейской жизни? И как встретит его Маруся — девушка, которая дожидается героя в родном селе? Смотреть «Максим Перепелица» можно на Wink!



Максим Перепелица смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.