Елки-палки!..
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Елки-палки!..

Елки-палки!.. (фильм, 1988) смотреть онлайн

8.61988, Елки-палки!..
Комедия84 мин18+

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О фильме

Экранизация рассказов Василия Шукшина о Николае Князеве, телемеханике, который в свободное от ремонта телевизоров время предается философским размышлениям, строит планы по преобразованию государства и даже собирает вечный двигатель. Этим он заслужил себе репутацию «чудака-человека». Сестра Николая делает все, чтобы женить брата на своей лучшей подруге, с сыном которой он уже дружит. Вот только Николаю гораздо интереснее более глобальные вопросы.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb