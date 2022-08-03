Елки-палки!.. (фильм, 1988) смотреть онлайн
8.61988, Елки-палки!..
Комедия84 мин18+
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О фильме
Экранизация рассказов Василия Шукшина о Николае Князеве, телемеханике, который в свободное от ремонта телевизоров время предается философским размышлениям, строит планы по преобразованию государства и даже собирает вечный двигатель. Этим он заслужил себе репутацию «чудака-человека». Сестра Николая делает все, чтобы женить брата на своей лучшей подруге, с сыном которой он уже дружит. Вот только Николаю гораздо интереснее более глобальные вопросы.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Сергей
Никоненко
- ЕВАктриса
Екатерина
Воронина
- Актриса
Галина
Польских
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- ИТАктёр
Илья
Тюрин
- СОАктриса
Светлана
Орлова
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- Сценарист
Сергей
Никоненко
- ВШСценарист
Василий
Шукшин
- АЛПродюсер
Александр
Ляпин
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- НПОператор
Николай
Пучков