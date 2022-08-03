Экранизация рассказов Василия Шукшина о Николае Князеве, телемеханике, который в свободное от ремонта телевизоров время предается философским размышлениям, строит планы по преобразованию государства и даже собирает вечный двигатель. Этим он заслужил себе репутацию «чудака-человека». Сестра Николая делает все, чтобы женить брата на своей лучшей подруге, с сыном которой он уже дружит. Вот только Николаю гораздо интереснее более глобальные вопросы.

