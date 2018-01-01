Wink
Елки-палки!..
Актёры и съёмочная группа фильма «Елки-палки!..»

Режиссёры

Сергей Никоненко

Режиссёр

Актёры

Сергей Никоненко

АктёрНиколай Князев
Екатерина Воронина

АктрисаЛюба
Галина Польских

АктрисаКлава
Леонид Куравлёв

Актёрэлектрик Володя
Евгений Евстигнеев

АктёрЮрий Викторович
Леонид Ярмольник

АктёрГриша Кайгородов
Илья Тюрин

АктёрВовик
Светлана Орлова

АктрисаГаля
Георгий Бурков

Актёрмилиционер
Иван Рыжов

Актёрдед

Сценаристы

Сергей Никоненко

Сценарист
Василий Шукшин

Сценарист

Продюсеры

Александр Ляпин

Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Ферапонтов

Актёр дубляжа

Операторы

Николай Пучков

Оператор