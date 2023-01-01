Однолюбы (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
9.41982, Однолюбы
Драмы, Советские76 мин12+
Сюжет
В центре сюжета – пенсионеры, которые прожили всю свою долгую жизнь в родной деревне, привыкли к определенному укладу и установили свои порядки. Они делятся историями о своей стариковской судьбе, поют деревенские песни и стремятся передать молодому поколению свою мудрость, ведь их ценят и уважают. Но скоро почетным старожилам придется со всем этим распрощаться. В их родные места пришла реновация.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- МОРежиссёр
Марк
Осепьян
- Актёр
Иван
Лапиков
- ГМАктриса
Галина
Макарова
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- ГДАк�триса
Галина
Дёмина
- ИНАктриса
Ирина
Новикова
- БСАктёр
Борис
Сморчков
- ЛКАктриса
Лидия
Кузнецова
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- Актриса
Евгения
Ханаева
- МСАктёр
Максим
Сидоров
- НЛСценарист
Николай
Лырчиков
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- МЯОператор
Михаил
Якович
- ВТКомпозитор
Владимир
Терлецкий