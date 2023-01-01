Однолюбы
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Однолюбы

Однолюбы (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

9.41982, Однолюбы
Драмы, Советские76 мин12+

Сюжет

В центре сюжета – пенсионеры, которые прожили всю свою долгую жизнь в родной деревне, привыкли к определенному укладу и установили свои порядки. Они делятся историями о своей стариковской судьбе, поют деревенские песни и стремятся передать молодому поколению свою мудрость, ведь их ценят и уважают. Но скоро почетным старожилам придется со всем этим распрощаться. В их родные места пришла реновация.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb