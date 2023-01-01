Белый Бим Черное ухо (сериал, 1976) смотреть онлайн
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Сюжет
«Белый Бим Черное ухо» — фильм, выпущенный в 1976 году и ставший одним из самых известных советских кинолент. Фильм был снят режиссером Станиславом Ростоцким по мотивам романа Гавриила Троепольского.
Сюжет фильма рассказывает о необычной белой собаке по кличке Бим, которого очень любит его хозяин, пенсионер и ветеран войны. Однако их счастливая жизнь прерывается, когда хозяина забирают в больницу. Бима поручают соседке, но он сбегает и начинает свои странствия и испытания. Ему встречается множество людей, злых и добрых. Сможет ли Бим вернуться к своему любимому хозяину?..
Фильм показывает сложные взаимоотношения между человеком и животным, а также затрагивает темы дружбы, верности и любви. «Белый Бим Черное ухо» получил множество наград и даже был номинирован на «Оскар». Предлагаем вам посмотреть фильм «Белый Бим Черное ухо» бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink!
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Информация
Рейтинг
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- Актриса
Валентина
Владимирова
- МДАктёр
Михаил
Дадыко
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- МЗАктёр
Михаил
Зимин
- ГКАктёр
Геннадий
Кочкожаров
- РМАктриса
Римма
Мануковская
- МСАктриса
Мария
Скворцова
- АБАктёр
Анатолий
Баранцев
- СРСценарист
Станислав
Ростоцкий
- ГТСценарист
Гавриил
Троепольский
- ЯСПродюсер
Яков
Сапожников
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафонов
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- АПКомпозитор
Андрей
Петров