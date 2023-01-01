Белый Бим Черное ухо (сериал, 1976) смотреть онлайн

Сюжет

«Белый Бим Черное ухо» — фильм, выпущенный в 1976 году и ставший одним из самых известных советских кинолент. Фильм был снят режиссером Станиславом Ростоцким по мотивам романа Гавриила Троепольского.



Сюжет фильма рассказывает о необычной белой собаке по кличке Бим, которого очень любит его хозяин, пенсионер и ветеран войны. Однако их счастливая жизнь прерывается, когда хозяина забирают в больницу. Бима поручают соседке, но он сбегает и начинает свои странствия и испытания. Ему встречается множество людей, злых и добрых. Сможет ли Бим вернуться к своему любимому хозяину?..



Фильм показывает сложные взаимоотношения между человеком и животным, а также затрагивает темы дружбы, верности и любви. «Белый Бим Черное ухо» получил множество наград и даже был номинирован на «Оскар». Предлагаем вам посмотреть фильм «Белый Бим Черное ухо» бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink!



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