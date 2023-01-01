Белый Бим Черное ухо
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Белый Бим Черное ухо

Белый Бим Черное ухо (сериал, 1976) смотреть онлайн

9.61976, Белый Бим Черное ухо 1 сезон
Драмы6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Белый Бим Черное ухо» — фильм, выпущенный в 1976 году и ставший одним из самых известных советских кинолент. Фильм был снят режиссером Станиславом Ростоцким по мотивам романа Гавриила Троепольского.

Сюжет фильма рассказывает о необычной белой собаке по кличке Бим, которого очень любит его хозяин, пенсионер и ветеран войны. Однако их счастливая жизнь прерывается, когда хозяина забирают в больницу. Бима поручают соседке, но он сбегает и начинает свои странствия и испытания. Ему встречается множество людей, злых и добрых. Сможет ли Бим вернуться к своему любимому хозяину?..

Фильм показывает сложные взаимоотношения между человеком и животным, а также затрагивает темы дружбы, верности и любви. «Белый Бим Черное ухо» получил множество наград и даже был номинирован на «Оскар». Предлагаем вам посмотреть фильм «Белый Бим Черное ухо» бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink!

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белый Бим Черное ухо»

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