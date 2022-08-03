Одинокий пенсионер Иван Иванович попадает в больницу в Москве, а его верный друг, шотландский сеттер необычного окраса, Бим остаeтся под присмотром соседки. Однажды женщина упускает пса из виду, он выскакивает из квартиры и, оказавшись на улице, отправляется на поиски хозяина. На своем пути Биму предстоит встретить разных людей – добрых и злых, тех, кто хочет помочь и тех, кто видит в нем источник всех бед, готовых приютить и стремящихся уничтожить.

