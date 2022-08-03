Часть 1
Wink
Детям
Белый Бим Черное ухо
1-й сезон
Часть 1

Белый Бим Черное ухо (сериал, 1976) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.61976, Часть 1
Драма12+

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О сериале

Одинокий пенсионер Иван Иванович попадает в больницу в Москве, а его верный друг, шотландский сеттер необычного окраса, Бим остаeтся под присмотром соседки. Однажды женщина упускает пса из виду, он выскакивает из квартиры и, оказавшись на улице, отправляется на поиски хозяина. На своем пути Биму предстоит встретить разных людей – добрых и злых, тех, кто хочет помочь и тех, кто видит в нем источник всех бед, готовых приютить и стремящихся уничтожить.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белый Бим Черное ухо»