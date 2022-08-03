Белый Бим Черное ухо (сериал, 1976) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.61976, Часть 1
Драма12+
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О сериале
Одинокий пенсионер Иван Иванович попадает в больницу в Москве, а его верный друг, шотландский сеттер необычного окраса, Бим остаeтся под присмотром соседки. Однажды женщина упускает пса из виду, он выскакивает из квартиры и, оказавшись на улице, отправляется на поиски хозяина. На своем пути Биму предстоит встретить разных людей – добрых и злых, тех, кто хочет помочь и тех, кто видит в нем источник всех бед, готовых приютить и стремящихся уничтожить.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.0 IMDb
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- Актриса
Валентина
Владимирова
- МДАктёр
Михаил
Дадыко
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- МЗАктёр
Михаил
Зимин
- ГКАктёр
Геннадий
Кочкожаров
- РМАктриса
Римма
Мануковская
- МСАктриса
Мария
Скворцова
- АБАктёр
Анатолий
Баранцев
- СРСценарист
Станислав
Ростоцкий
- ГТСценарист
Гавриил
Троепольский
- ЯСПродюсер
Яков
Сапожников
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафонов
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- АПКомпозитор
Андрей
Петров