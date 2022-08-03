«Белый Бим Черное ухо» — это советский телевизионный сериал 1976 года режиссера Станислава Ростоцкого по повести Гавриила Троепольского.



Сюжет двухсерийного сериала рассказывает о судьбе собаки по кличке Бим, которая родилась с необычным окрасом — белым с черным ухом. Хозяин Бима, пожилой ветеран войны, очень любит своего питомца, но из-за проблем с сердцем вынужден лечь в больницу. Бим остается один, сбегает из квартиры и отправляется на поиски своего хозяина, сталкиваясь с различными трудностями и встречая на своем пути как добрых, так и злых людей.



Сериал «Белый Бим Черное ухо» получил широкое признание и стал одним из самых трогательных и запоминающихся произведений советского кинематографа. Он затрагивает темы верности и человечности по отношению к братьям нашим меньшим. Приглашаем смотреть «Белый Бим Черное ухо» онлайн — 1 сезон ждет вас на видеосервисе Wink!

