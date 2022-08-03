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Белый Бим Черное ухо
1-й сезон

Белый Бим Черное ухо (сериал, 1976) сезон 1 смотреть онлайн

9.61976, Белый Бим Черное ухо. Сезон 1 2 серии
Драма12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

«Белый Бим Черное ухо» — это советский телевизионный сериал 1976 года режиссера Станислава Ростоцкого по повести Гавриила Троепольского.

Сюжет двухсерийного сериала рассказывает о судьбе собаки по кличке Бим, которая родилась с необычным окрасом — белым с черным ухом. Хозяин Бима, пожилой ветеран войны, очень любит своего питомца, но из-за проблем с сердцем вынужден лечь в больницу. Бим остается один, сбегает из квартиры и отправляется на поиски своего хозяина, сталкиваясь с различными трудностями и встречая на своем пути как добрых, так и злых людей.

Сериал «Белый Бим Черное ухо» получил широкое признание и стал одним из самых трогательных и запоминающихся произведений советского кинематографа. Он затрагивает темы верности и человечности по отношению к братьям нашим меньшим. Приглашаем смотреть «Белый Бим Черное ухо» онлайн — 1 сезон ждет вас на видеосервисе Wink!

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белый Бим Черное ухо»