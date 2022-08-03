Белый Бим Черное ухо (сериал, 1976) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
«Белый Бим Черное ухо» — это советский телевизионный сериал 1976 года режиссера Станислава Ростоцкого по повести Гавриила Троепольского.
Сюжет двухсерийного сериала рассказывает о судьбе собаки по кличке Бим, которая родилась с необычным окрасом — белым с черным ухом. Хозяин Бима, пожилой ветеран войны, очень любит своего питомца, но из-за проблем с сердцем вынужден лечь в больницу. Бим остается один, сбегает из квартиры и отправляется на поиски своего хозяина, сталкиваясь с различными трудностями и встречая на своем пути как добрых, так и злых людей.
Сериал «Белый Бим Черное ухо» получил широкое признание и стал одним из самых трогательных и запоминающихся произведений советского кинематографа. Он затрагивает темы верности и человечности по отношению к братьям нашим меньшим. Приглашаем смотреть «Белый Бим Черное ухо» онлайн — 1 сезон ждет вас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- Актриса
Валентина
Владимирова
- МДАктёр
Михаил
Дадыко
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- МЗАктёр
Михаил
Зимин
- ГКАктёр
Геннадий
Кочкожаров
- РМАктриса
Римма
Мануковская
- МСАктриса
Мария
Скворцова
- АБАктёр
Анатолий
Баранцев
- СРСценарист
Станислав
Ростоцкий
- ГТСценарист
Гавриил
Троепольский
- ЯСПродюсер
Яков
Сапожников
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафонов
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- АПКомпозитор
Андрей
Петров