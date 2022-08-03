Часть 2
Wink
Детям
Белый Бим Черное ухо
1-й сезон
Часть 2

Белый Бим Черное ухо (сериал, 1976) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.61976, Часть 2
Драма12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Одинокий пенсионер Иван Иванович попадает в больницу в Москве, а его верный друг, шотландский сеттер необычного окраса, Бим остаeтся под присмотром соседки. Однажды женщина упускает пса из виду, он выскакивает из квартиры и, оказавшись на улице, отправляется на поиски хозяина. На своем пути Биму предстоит встретить разных людей – добрых и злых, тех, кто хочет помочь и тех, кто видит в нем источник всех бед, готовых приютить и стремящихся уничтожить.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белый Бим Черное ухо»