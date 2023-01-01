Воля вселенной (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Как-то один семиклассник нагадал своему однокласснику Диме Коноплеву по «Книге Судьбы», что суждено тому погибнуть в ближайшее воскресенье. Только не сказал от чего. Как не хочется погибать семикласснику в расцвете лет! Тем более что влюблен он в самую прекрасную на свете девушку Лену. А в воскресенье сосед-летчик предлагает мальчику слетать в Ленинград и обратно в пилотской кабине. Дима отправляет прощальное письмо Лене и назло неблагоприятному стечению обстоятельств и «воле Вселенной» принимает мужественное решение...



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