Воля вселенной
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Воля вселенной

Воля вселенной (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

7.71988, Воля вселенной
Драмы, Триллеры66 мин12+

Сюжет

Как-то один семиклассник нагадал своему однокласснику Диме Коноплеву по «Книге Судьбы», что суждено тому погибнуть в ближайшее воскресенье. Только не сказал от чего. Как не хочется погибать семикласснику в расцвете лет! Тем более что влюблен он в самую прекрасную на свете девушку Лену. А в воскресенье сосед-летчик предлагает мальчику слетать в Ленинград и обратно в пилотской кабине. Дима отправляет прощальное письмо Лене и назло неблагоприятному стечению обстоятельств и «воле Вселенной» принимает мужественное решение...

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воля вселенной»

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