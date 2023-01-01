Воля вселенной (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
7.71988, Воля вселенной
Драмы, Триллеры66 мин12+
Сюжет
Как-то один семиклассник нагадал своему однокласснику Диме Коноплеву по «Книге Судьбы», что суждено тому погибнуть в ближайшее воскресенье. Только не сказал от чего. Как не хочется погибать семикласснику в расцвете лет! Тем более что влюблен он в самую прекрасную на свете девушку Лену. А в воскресенье сосед-летчик предлагает мальчику слетать в Ленинград и обратно в пилотской кабине. Дима отправляет прощальное письмо Лене и назло неблагоприятному стечению обстоятельств и «воле Вселенной» принимает мужественное решение...
Воля вселенной смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Михлеев
- ВИАктёр
Вячеслав
Илющенко
- АБАктёр
Андрей
Бабошкин
- ДГАктёр
Денис
Германов
- НМАктриса
Наталья
Мурашкевич
- ИЖАктёр
Игорь
Жигалов
- ССАктёр
Сергей
Савчук
- ДКАктриса
Диана
Красницкая
- АДАктёр
Александр
Денисов
- ВИАктёр
Виктор
Ильичев
- Актёр
Сергей
Векслер
- ЛРСценарист
Леонид
Ризин
- АКПродюсер
Алексей
Круковский
- НСХудожница
Наталья
Сардарова
- ЕВМонтажёр
Евгения
Волкова
- АКОператор
Анатолий
Калашников
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев