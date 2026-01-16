Случайная встреча Ольги и Сергея возвращает их к минувшим дням молодости. Во время войны они любили друг друга, но, демобилизовавшись из армии, Сергей не захотел связывать себя женитьбой, полагая, что это может помешать ему закончить институт и утвердиться в жизни. Настало время подводить итоги прожитых лет...

