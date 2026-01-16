Вылет задерживается
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Вылет задерживается

Вылет задерживается (фильм, 1974) смотреть онлайн

9.21974, Вылет задерживается
Мелодрама73 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Случайная встреча Ольги и Сергея возвращает их к минувшим дням молодости. Во время войны они любили друг друга, но, демобилизовавшись из армии, Сергей не захотел связывать себя женитьбой, полагая, что это может помешать ему закончить институт и утвердиться в жизни. Настало время подводить итоги прожитых лет...

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb