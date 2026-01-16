Вылет задерживается (фильм, 1974) смотреть онлайн
9.21974, Вылет задерживается
Мелодрама73 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Случайная встреча Ольги и Сергея возвращает их к минувшим дням молодости. Во время войны они любили друг друга, но, демобилизовавшись из армии, Сергей не захотел связывать себя женитьбой, полагая, что это может помешать ему закончить институт и утвердиться в жизни. Настало время подводить итоги прожитых лет...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЛМРежиссёр
Леонид
Марягин
- ТЛАктриса
Татьяна
Лаврова
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- Актриса
Евгения
Симонова
- ВИАктёр
Виктор
Ильичев
- Актриса
Светлана
Крючкова
- ЕКАктриса
Елена
Кузьмина
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- НЧАктриса
Наталия
Четверикова
- ВМАктёр
Владимир
Маренков
- ВУАктёр
Виктор
Уральский
- ДВСценарист
Дмитрий
Василиу
- ВПСценарист
Вера
Панова
- ВЧОператор
Владимир
Чухнов
- ЯФКомпозитор
Ян
Френкель