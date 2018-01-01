Wink
Вылет задерживается
Актёры и съёмочная группа фильма «Вылет задерживается»

Режиссёры

Леонид Марягин

Режиссёр

Актёры

Татьяна Лаврова

Актриса
Владимир Заманский

Актёр
Евгения Симонова

АктрисаЕлена Шеметова
Виктор Ильичев

Актёр
Светлана Крючкова

АктрисаАнна Шеметова
Елена Кузьмина

Актрисабабушка
Евгений Тетерин

Актёр
Наталия Четверикова

Актриса
Владимир Маренков

АктёрАрефьев
Виктор Уральский

Актёр

Сценаристы

Дмитрий Василиу

Сценарист
Вера Панова

Сценарист

Операторы

Владимир Чухнов

Оператор

Композиторы

Ян Френкель

Композитор