Фрак для шалопая (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
8.71979, Фрак для шалопая
Приключения, Семейный66 мин12+
О фильме
Двенадцатилетний Женька Грачев бежит из пионерлагеря, чтобы встретиться со своим братом, служащим в армии. В дороге он знакомится с трактористом Мякишевым, которому во что бы то ни стало срочно нужно раздобыть... фрак.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоSD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЭУРежиссёр
Эльдор
Уразбаев
- МЕАктёр
Михаил
Егоров
- ВИАктёр
Виктор
Ильичев
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- АКАктёр
Артем
Карапетян
- АБАктриса
Антонина
Богданова
- Актриса
Наталья
Казначеева
- ЕНАктриса
Елизавета
Никищихина
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- Актриса
Татьяна
Ташкова
- АКСценарист
Аркадий
Красильщиков
- АКПродюсер
А.
Кравецкий
- ИДМонтажёр
Ида
Дорофеева
- ВАОператор
Владимир
Архангельский