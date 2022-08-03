Фрак для шалопая
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Фрак для шалопая

Фрак для шалопая (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

8.71979, Фрак для шалопая
Приключения, Семейный66 мин12+

О фильме

Двенадцатилетний Женька Грачев бежит из пионерлагеря, чтобы встретиться со своим братом, служащим в армии. В дороге он знакомится с трактористом Мякишевым, которому во что бы то ни стало срочно нужно раздобыть... фрак.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb