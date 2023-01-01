Радуница
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Радуница

Радуница (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

8.41984, Радуница
Драмы73 мин18+

Сюжет

Иван Коваль приезжает в деревню, чтобы повидаться с матерью. Его приезд совпадает с праздником, особенно почитавшимся в этих краях — днем поминовения усопших. В этот день односельчане собираются на кладбище, чтобы задуматься о пережитом. Герою есть, что рассказать. С тех пор, как вся деревня проводила его в армию, прошло много лет: он окончил институт, пошел на завод, где, казалось бы, нашел свое призвание. Однако, чем больше Иван хотел сказать, тем больше понимал незначительность своих успехов, а встреча с Верой, которая продолжала его любить, дала надежду, что именно здесь он найдет покой и счастье...

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Радуница»

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