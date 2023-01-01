Радуница (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Иван Коваль приезжает в деревню, чтобы повидаться с матерью. Его приезд совпадает с праздником, особенно почитавшимся в этих краях — днем поминовения усопших. В этот день односельчане собираются на кладбище, чтобы задуматься о пережитом. Герою есть, что рассказать. С тех пор, как вся деревня п�роводила его в армию, прошло много лет: он окончил институт, пошел на завод, где, казалось бы, нашел свое призвание. Однако, чем больше Иван хотел сказать, тем больше понимал незначительность своих успехов, а встреча с Верой, которая продолжала его любить, дала надежду, что именно здесь он найдет покой и счастье...
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Информация
Рейтинг
6.1 IMDb
- ЮМРежиссёр
Юрий
Марухин
- ВБАктёр
Валерий
Бондаренко
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- АЛАктёр
Аристарх
Ливанов
- АКАктриса
Александра
Климова
- ТКАктриса
Татьяна
Конюхова
- ВГАктёр
Виктор
Гоголев
- НВАктёр
Николай
Волков мл.
- ВИАктёр
Виктор
Ильичев
- ТМАктриса
Татьяна
Мархель
- ССАктриса
Стефания
Станюта
- ЮПАктриса
Юлия
Поплавская
- АФАктёр
Артурс
Фринбергс
- СЧАктёр
Саша
Чуваев
- ТЧАктриса
Татьяна
Чекатовская
- ВКАктёр
Владимир
Кулешов
- ЛМАктриса
Лидия
Мордачева
- АЧАктёр
Анатолий
Чарноцкий
- ФКСценарист
Федор
Конев
- ЕИХудожник
Евгений
Игнатьев
- ВСОператор
Владимир
Спорышков
- ПАКомпозитор
Петр
Альхимович