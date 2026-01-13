Честный, умный, неженатый... (фильм, 1981) смотреть онлайн

Отслужив армию, поработав на БАМе и заработав себе авторитет и славу первопроходца, герой взял отпуск и приехал домой — к друзьям и любимой. Но дома он не смог найти себе дела и, не дождавшись окончания отпуска, уехал снова на БАМ…

