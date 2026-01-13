Честный, умный, неженатый...
Wink
Фильмы
Честный, умный, неженатый...
1981, Честный, умный, неженатый...
Драма63 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Честный, умный, неженатый... (фильм, 1981) смотреть онлайн

О фильме

Отслужив армию, поработав на БАМе и заработав себе авторитет и славу первопроходца, герой взял отпуск и приехал домой — к друзьям и любимой. Но дома он не смог найти себе дела и, не дождавшись окончания отпуска, уехал снова на БАМ…

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Честный, умный, неженатый...»