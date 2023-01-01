Биография

Известный театральный деятель и киноактер Геннадий Ялович родился в Москве 18 ноября 1937 года. Окончил факультет актерского искусства в Школе-студии МХАТ, одновременно преподавал и поступил в аспирантуру того же учебного заведения на кафедру актерского мастерства. Проявил себя в театре «Современник» как талантливый актер. Большая часть жизни Геннадия Яловича связана с театральной деятельностью как преподавателя и активного организатора. Так, 1964 год — самодеятельный Московский молодежный театр, 1967 год — режиссер в «Ленкоме» по приглашению Эфроса, 1970 год — режиссер Театра имени А. С. Пушкина в Москве, одновременно открыт театр «Мечтатель». Актер Геннадий Ялович в фильмах «На завтрашней улице» и «Афоня» хорошо запомнился зрителю. Еще две яркие работы — «Совсем пропащий», «Ищу человека» — стали если не триумфом, то настоящим выражением внутреннего мира актера. Среднестатистическая внешность и талант придавали его героям реалистичность и жизненность образов. Роли Геннадия Яловича в «Усатом няне» и «Приключениях Электроника» помнят дети, фильмы «Слезы капали», «Москва слезам не верит» — взрослые. Всего сыграно ролей в 36 фильмах, поставлено свыше 50 спектаклей, не считая эстрадных программ и реприз. С 1978 года он работал в концертных организациях Москвы и даже поставил кукольный спектакль, получивший призы за рубежом и запрещенный в те годы в Союзе ССР.