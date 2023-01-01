Поединок в тайге (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Комсомолец Зорик приезжает в глухую тайгу, чтобы вербовать людей в отряд добровольцев и противостоять белогвардейцам. Как раз в это время неподалеку должен проезжать поезд, до отказа набитый оружием. Зорик решает во что бы то ни стало остановить его и помещать кровопролитию. Теперь совсем юн�ым ребятам придется столкнуться с опытными военными.



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