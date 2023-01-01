Поединок в тайге
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Поединок в тайге

Поединок в тайге (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.61978, Поединок в тайге
Боевики, Исторические63 мин12+

Сюжет

Комсомолец Зорик приезжает в глухую тайгу, чтобы вербовать людей в отряд добровольцев и противостоять белогвардейцам. Как раз в это время неподалеку должен проезжать поезд, до отказа набитый оружием. Зорик решает во что бы то ни стало остановить его и помещать кровопролитию. Теперь совсем юным ребятам придется столкнуться с опытными военными.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Исторические, Боевики

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поединок в тайге»

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