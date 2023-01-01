Поединок в тайге (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.61978, Поединок в тайге
Боевики, Исторические63 мин12+
Сюжет
Комсомолец Зорик приезжает в глухую тайгу, чтобы вербовать людей в отряд добровольцев и противостоять белогвардейцам. Как раз в это время неподалеку должен проезжать поезд, до отказа набитый оружием. Зорик решает во что бы то ни стало остановить его и помещать кровопролитию. Теперь совсем юн�ым ребятам придется столкнуться с опытными военными.
Поединок в тайге смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские, Исторические, Боевики
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ИЛРежиссёр
Иван
Лукинский
- ВЗРежиссёр
Владимир
Златоустовский
- Актёр
Владимир
Кашпур
- ВКАктёр
Василий
Куприянов
- НОАктёр
Николай
Олялин
- ВСАктёр
Владимир
Смирнов
- БСАктёр
Борис
Сморчков
- НСАктёр
Николай
Светлаев
- ЛТАктёр
Леонид
Трутнев
- Актриса
Татьяна
Ташкова
- АВАктёр
Александр
Вокач
- ЮВАктёр
Юрий
Волков
- НФСценарист
Николай
Фигуровский
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Рычагова
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- КМКомпозитор
Кирилл
Молчанов