Аркадий Хайт
- Карьера
- Сценарист
- Дата рождения
- 25 декабря 1938 г. (61 год)
- Дата смерти
- 22 февраля 2000 г.
Фильмография
Сценарист
- 9.0
Бравый инспектор Мамочкин1977, 7 минБесплатно
Стадион шиворот-навыворот1976, 9 минБесплатно
- 9.0
Волшебная камера1976, 5 минБесплатно
- 8.1
Только для взрослых 31974, 8 минБесплатно
- 8.5
Только для взрослых 21973, 8 минБесплатно
Выше голову!1972, 9 минБесплатно
- 9.4
Ну, погоди! № 21970, 9 минБесплатно
- 9.4
Ну, погоди!1969
- 9.4
Ну, погоди! № 11969, 9 минБесплатно