Наталия Ченчик
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 7 ноября 1950 г. (49 лет)
- Дата смерти
- 23 октября 2000 г.
Фильмография
Актриса
- 8.5
По лунной дороге1991, 7 минБесплатно
- 8.8
Клетка1989, 9 минБесплатно
- 9.2
Два богатыря1989, 9 минБесплатно
- 9.2
Кот, который умел петь1988, 8 минБесплатно
- 9.5
Возвращение Блудного попугая1984
- 8.7
Переменка № 31984, 10 минБесплатно
- 9.4
Чучело-мяучело1982, 9 минБесплатно
- 9.3
Сын камня1982, 18 минБесплатно
- 8.9
Поросенок в колючей шубке1981, 8 минБесплатно
- 9.0
Переменка № 21979, 9 минБесплатно