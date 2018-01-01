Сын камня (фильм, 1982) смотреть онлайн
1982, Сын камня
О фильме
История героической борьбы богатыря Сосруко со злым Демоном, приносящим неисчислимые бедствия его народу.
СтранаСССР
ЖанрМультфильм
- РДРежиссёр
Роман
Давыдов
- СБАктёр
Степан
Бубнов
- ЕКАктёр
Ефим
Кациров
- ТЛАктриса
Тамара
Лякина
- ВБАктёр
Владимир
Бурлаков
- ЮПАктёр
Юрий
Пузырёв
- НЧАктриса
Наталия
Ченчик
- ИСАктриса
Ирина
Солонина
- БТАктёр
Борис
Телегин
- СЖСценарист
Саладин
Жилетежев
- АССценарист
Алексей
Симуков
- БКСценарист
Борис
Котов
- ГКХудожник
Григорий
Козлов
- АВХудожник
Александр
Винокуров
- БКОператор
Борис
Котов
- ВККомпозитор
Владимир
Кривцов