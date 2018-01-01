Wink
Детям
Сын камня
Актёры и съёмочная группа фильма «Сын камня»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сын камня»

Режиссёры

Роман Давыдов

Роман Давыдов

Режиссёр

Актёры

Степан Бубнов

Степан Бубнов

Актёр
Ефим Кациров

Ефим Кациров

Актёр
Тамара Лякина

Тамара Лякина

Актриса
Владимир Бурлаков

Владимир Бурлаков

Актёр
Юрий Пузырёв

Юрий Пузырёв

Актёр
Наталия Ченчик

Наталия Ченчик

Актриса
Ирина Солонина

Ирина Солонина

Актриса
Борис Телегин

Борис Телегин

Актёр

Сценаристы

Саладин Жилетежев

Саладин Жилетежев

Сценарист
Алексей Симуков

Алексей Симуков

Сценарист
Борис Котов

Борис Котов

Сценарист

Художники

Григорий Козлов

Григорий Козлов

Художник
Александр Винокуров

Александр Винокуров

Художник

Операторы

Борис Котов

Борис Котов

Оператор

Композиторы

Владимир Кривцов

Владимир Кривцов

Композитор