Возвращение Блудного попугая (мультсериал, 1988) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Популярный мультсериал про попугая с несносным характером и голосом Геннадия Хазанова. Кеша живет у школьника Вовки, вечно смотрит телевизор и мечтает опробовать увиденное на собственных перьях. Тяга к новым впечатлениям то и дело толкает любознательного попугая на сомнительные приключения.



