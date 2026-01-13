Шаг (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Шаг
Драма115 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Действие фильма происходит в Москве и Токио в 1959 году. Японская женщина Кейко, мать двоих детей, и советский ученый профессор-иммунолог Гусев, создатель вакцины против полиомиелита, вопреки бюрократическому сопротивлению чиновников обеих стран, добиваются отправки нового лекарства в Японию. Так было спасено 10 миллионов японских детей.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Александр
Митта
- ККАктриса
Комаки
Курихара
- Актёр
Леонид
Филатов
- Актёр
Олег
Табаков
- Актриса
Елена
Яковлева
- ГВАктёр
Го
Ватанабэ
- РОАктёр
Рёти
Огасавара
- ВИАктёр
Владимир
Ильин
- АХАктёр
Андрей
Харитонов
- АКАктёр
Акира
Кумэ
- ТНАктёр
Такэтоси
Наито
- Сценарист
Виктор
Мережко
- Сценарист
Александр
Митта
- ВЦСценарист
Владимир
Цветов
- ЁИСценарист
Ёсики
Ивама
- ГГПродюсер
Гагик
Гаспарян
- СМПродюсер
Сэйдзи
Мацуки
- ХМПродюсер
Хидэ
Мацунага
- НКПродюсер
Нобуки
Курода
- НВМонтажёр
Надежда
Веселовская
- ВШОператор
Валерий
Шувалов
- ИККомпозитор
Игорь
Кефалиди
- ИНКомпозитор
Игорь
Назарук