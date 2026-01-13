Шаг
Шаг (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Шаг
Драма115 мин16+
О фильме

Действие фильма происходит в Москве и Токио в 1959 году. Японская женщина Кейко, мать двоих детей, и советский ученый профессор-иммунолог Гусев, создатель вакцины против полиомиелита, вопреки бюрократическому сопротивлению чиновников обеих стран, добиваются отправки нового лекарства в Японию. Так было спасено 10 миллионов японских детей.

Страна
Япония, СССР
Жанр
Драма
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

