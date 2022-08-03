Забавы молодых
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Забавы молодых

Забавы молодых (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

8.21987, Забавы молодых
Драма77 мин18+

О фильме

Из-за прогулов студентам техникума приходится нелегко на сессии. Особенно трудно им договариваться с принципиальным преподавателем физкультуры. Но получить зачeт всe-таки необходимо. Тогда они находят неожиданное решение – уговаривают однокурсницу влюбить в себя этого холодного и неприступного холостяка. Девушка начинает охоту за физруком и неожиданно для всех, в них просыпаются обоюдные чувства. Глупый розыгрыш превращается в настоящую драму.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Забавы молодых»