Из-за прогулов студентам техникума приходится нелегко на сессии. Особенно трудно им договариваться с принципиальным преподавателем физкультуры. Но получить зачeт всe-таки необходимо. Тогда они находят неожиданное решение – уговаривают однокурсницу влюбить в себя этого холодного и неприступного холостяка. Девушка начинает охоту за физруком и неожиданно для всех, в них просыпаются обоюдные чувства. Глупый розыгрыш превращается в настоящую драму.

