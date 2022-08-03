Забавы молодых (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
8.21987, Забавы молодых
Драма77 мин18+
О фильме
Из-за прогулов студентам техникума приходится нелегко на сессии. Особенно трудно им договариваться с принципиальным преподавателем физкультуры. Но получить зачeт всe-таки необходимо. Тогда они находят неожиданное решение – уговаривают однокурсницу влюбить в себя этого холодного и неприступного холостяка. Девушка начинает охоту за физруком и неожиданно для всех, в них просыпаются обоюдные чувства. Глупый розыгрыш превращается в настоящую драму.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЕГРежиссёр
Евгений
Герасимов
- Актёр
Станислав
Любшин
- Актриса
Марина
Зудина
- Актриса
Нина
Русланова
- Актриса
Валентина
Теличкина
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актёр
Алексей
Серебряков
- ВКАктёр
Владимир
Качан
- ИКАктриса
Ирина
Климова
- НТАктриса
Надежда
Тимохина
- Сценарист
Виктор
Мережко
- ИКПродюсер
Инесса
Каширская
- ВСХудожница
Вера
Скопинова
- СООператор
Сергей
Онуфриев
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков