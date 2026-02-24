Особо важное задание (сериал, 1980) смотреть онлайн

Особо важное задание
Особо важное задание

1980, Особо важное задание 1 сезон
Драма, Военный12+
О сериале

О героизме тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Работники крупного авиационного завода, оказавшись в эвакуации и ни на минуту не останавливая производство самолетов, буквально на пустом месте возводят новый завод...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Особо важное задание»